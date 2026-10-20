Еврокубок: результаты на 20 октября

Сегодня, во вторник, 20 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола посмотрели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результат встреч Еврокубка на 21 октября:

«Балкан» — «Лиеткабелис» — 57:64;

«Тюрк Телеком» — «Шяуляй» — 84:94;

«Будучность» — «Нептунас» — 104:89;

«Росток Сивулвз» — «Арис» — 79:110;

«Манреза» — «Рома» — 108:88.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.