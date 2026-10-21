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Видео: кубок Ларри О'Брайена привезли на арену «Нью-Йорка» перед игрой с «Филадельфией»

Видео: кубок Ларри О'Брайена привезли на арену «Нью-Йорка» перед игрой с «Филадельфией»
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В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлён специальный автобус команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» с кубком Ларри О'Брайена за победу в сезоне-2025/2026.

В первом домашнем матче на арене «Мэдисон Сквер Гарден» нью-йоркский коллектив встретится с «Филадельфией Сиксерс», а перед началом встречи состоится церемония чествования команды и вручение чемпионских перстней.

В финале североамериканской лиги баскетболисты «Никс» обыграли команду «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1.

Начало матча с «Филадельфией Сиксерс» запланировано в ночь на 22 октября в 2:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия