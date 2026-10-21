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В НБА ответили, нарушает ли контракт Леброна на полёты на вертолёте финансовые правила

В НБА ответили, нарушает ли контракт Леброна на полёты на вертолёте финансовые правила
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал контракт компании Fanatics с 41-летним звёздным форвардом и четырёхкратным чемпионом Леброном Джеймсом («Филадельфия Сиксерс»), в рамках которых он бесплатно летает на вертолёте из Филадельфии в Нью-Йорк.

«У него есть соглашение с Fanatics. Это вполне уместно, если частью его сделки является то, что они предоставят ему вертолёт, при условии, что это просто сделка между Fanatics и Леброном и никакая команда не вовлечена; здесь вообще нет никаких вопросов с правилами», — приводит слова Сильвера ESPN.

Леброн после перехода «Филадельфию» на правах свободного агента летом 2026 года в этот же период и подписал спонсорский контракт с компанией Fanatics.

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