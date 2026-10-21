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В НБА команда совершила уникальный камбэк XXI века в первом же матче сезона

В НБА команда совершила уникальный камбэк XXI века в первом же матче сезона
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«Детройт Пистонс» добился уникального результата в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в XXI веке, сообщает статистический портал OptaSTATS в социальной сети X.

Так, «Пистонс» стали первой командой в этом столетии, которая сумела добиться победы во встрече, в которой уступала более чем в 20 очков, с разницей в восемь очков в свою пользу. «Пистонс» оформили свой камбэк в первом же матче нового сезона НБА с «Бостон Селтикс» (121:113).

У «Детройта» отличились два лидера команды — разыгрывающий защитник Кейд Каннингем и центровой Джейлен Дюрен — оба набрали по 22 очка. Пять из девяти трёхочковых реализовал Данкан Робинсон, набрав за матч 21 очко.

НБА — регулярный чемпионат
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Дюрен - 22, Каннингем - 22, Робинсон - 21, Грин - 19, Томпсон - 11, Джо - 8, Рид - 6, Коллинз - 6, Дженкинс - 3