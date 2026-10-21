В НБА команда совершила уникальный камбэк XXI века в первом же матче сезона

«Детройт Пистонс» добился уникального результата в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в XXI веке, сообщает статистический портал OptaSTATS в социальной сети X.

Так, «Пистонс» стали первой командой в этом столетии, которая сумела добиться победы во встрече, в которой уступала более чем в 20 очков, с разницей в восемь очков в свою пользу. «Пистонс» оформили свой камбэк в первом же матче нового сезона НБА с «Бостон Селтикс» (121:113).

У «Детройта» отличились два лидера команды — разыгрывающий защитник Кейд Каннингем и центровой Джейлен Дюрен — оба набрали по 22 очка. Пять из девяти трёхочковых реализовал Данкан Робинсон, набрав за матч 21 очко.