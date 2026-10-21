15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36-летний Пол Джордж установил рекорд «Бостона» в первом же матче за клуб

36-летний Пол Джордж установил рекорд «Бостона» в первом же матче за клуб
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Пол Джордж установил новый рекорд франшизы, набрав самое большое количество очков в дебютном для себя матче, сообщает пресс-служба НБА в социальной сети X.

Американец превзошёл результат бывшего центрового «кельтов» Кристапса Порзингиса, отметившегося 30 очками в своей первой игре за команду в 2023 году.

36-летний Джордж дебютировал за «Селтикс» в первом же матче нового сезона НБА с «Детройт Пистонс» (113:121). 31 очко в игре форвард набрал ещё в третьей четверти, тем самым и установив новый рекорд для новичков «Бостона». В итоге Джордж в матче с «Пистонс» набрал 38 очков.

НБА — регулярный чемпионат
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
121 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Дюрен - 22, Каннингем - 22, Робинсон - 21, Грин - 19, Томпсон - 11, Джо - 8, Рид - 6,