36-летний Пол Джордж установил рекорд «Бостона» в первом же матче за клуб

Форвард «Бостон Селтикс» Пол Джордж установил новый рекорд франшизы, набрав самое большое количество очков в дебютном для себя матче, сообщает пресс-служба НБА в социальной сети X.

Американец превзошёл результат бывшего центрового «кельтов» Кристапса Порзингиса, отметившегося 30 очками в своей первой игре за команду в 2023 году.

36-летний Джордж дебютировал за «Селтикс» в первом же матче нового сезона НБА с «Детройт Пистонс» (113:121). 31 очко в игре форвард набрал ещё в третьей четверти, тем самым и установив новый рекорд для новичков «Бостона». В итоге Джордж в матче с «Пистонс» набрал 38 очков.