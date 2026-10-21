Игроки «Нью-Йорка» получили чемпионские перстни после титула в прошлом сезоне НБА

Состоялась церемония чествования «Нью-Йорк Никс» как действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которой игроки команды получили перстни за победу в прошлом сезоне.

Фото: Скриншот трансляции

Торжественная церемония прошла перед первым домашним матчем «Никс» в сезоне-2026/2027, в котором они принимают «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».