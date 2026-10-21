15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На «Мэдисон Сквер Гарден» подняли первый за 53 года чемпионский баннер «Нью-Йорка»

На «Мэдисон Сквер Гарден» подняли первый за 53 года чемпионский баннер «Нью-Йорка»
Комментарии

Состоялась церемония чествования «Нью-Йорк Никс» как действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которой на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке был поднят соответствующий баннер, отмечающий первый титул для команды за последние 53 года.

Фото: Скриншот трансляции

Торжественная церемония прошла перед первым домашним матчем «Никс» в сезоне-2026/2027, в котором они принимают «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходит в эти минуты.

НБА — регулярный чемпионат
21 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 21, Таунс - 19, Харт