На «Мэдисон Сквер Гарден» подняли первый за 53 года чемпионский баннер «Нью-Йорка»

Состоялась церемония чествования «Нью-Йорк Никс» как действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которой на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке был поднят соответствующий баннер, отмечающий первый титул для команды за последние 53 года.

Фото: Скриншот трансляции

Торжественная церемония прошла перед первым домашним матчем «Никс» в сезоне-2026/2027, в котором они принимают «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходит в эти минуты.