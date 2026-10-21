Еврокубок: расписание матчей на 21 октября

В среду, 21 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится заключительный игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей 21 октября (время московское):

19:00 — У-БТ – «Лондон Лайонс»;

19:30 — «Цедевита-Олимпия» – «Ле-Ман»;

20:00 — ПАОК – «Ратиофарм Ульм»;

20:00 — «Дертона Баскет» – «Бургос»;

20:00 — «Хемниц 99» – «Шлёнск»;

20:30 — «Босна Роял» – «Бахчешехир»;

20:30 — «Бурк» – «Тренто»;

20:30 — «Фрапорт Скайлайнерс» – «Леново Тенерифе»;

21:00 — «Наполи Баскет» – «Тофаш»;

21:00 — «Хапоэль» Иерусалим – «Ригас Зелли»;

21:00 – «Наполи Баскет» — «Тофаш»;

22:00 – «Максимо Рома» — «Умана Рейер».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.