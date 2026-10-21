Воспитанник «Зенита» с российским флагом на плечах и ушанкой провёл медиадень в NCAA

21-летний российский профессиональный баскетболист Михаил Дулкай, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду «Луизиана Рейджин Каджунс» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), появился на медиадне команды с российским флагом и ушанкой.

Фото: Louisiana Ragin' Cajuns

Фото: Louisiana Ragin' Cajuns

Михаил Дулкай родился в Березниках. Занимался баскетболом в березниковских школах «Темп», «Азот» и «Калий-Баскет».

В 2021 году перешёл в молодёжную систему санкт-петербургского «Зенита». Выступал за «Зенит-2».

Летом 2026 года стал игроком «Луизианы» в NCAA. Команда университета Луизианы в Лафайете выступает в первом дивизионе NCAA в конференции Sun Belt.