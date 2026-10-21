Глава Греческой федерации баскетбола стал фигурантом расследования дела о договорных играх

Президент Греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос получил ордер на арест по подозрению во взяточничестве и организации договорных матчей, об этом сообщили в издании iEidiseis.

Лиолиос — одна из самых влиятельных фигур в греческом баскетболе. Он занимает должность президента Греческой федерации баскетбола (EOK) с сентября 2021 года. Помимо Лиолиоса, ордера были выданы ещё пяти лицам, связанным с судейством и баскетбольной администрацией, включая двух действующих арбитров.

По данным iEidiseis, расследование длилось около трёх месяцев и привело к возбуждению уголовного дела после изучения доказательств и показаний свидетелей. Лиолиос и другие подозреваемые, как сообщается, были вызваны для дачи объяснений в ходе расследования, но не явились. Дело было передано следственному судье, который с согласия прокурора утвердил ордера на арест. Судебные органы, как сообщается, сочли подозреваемых потенциальной угрозой побега, назвав это ключевой причиной выдачи ордеров. В рамках продолжающегося расследования полиция также пров