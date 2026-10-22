Еврокубок: результаты матчей на 21 октября

В среду, 21 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоияля заключительный игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 21 октября:

У-БТ — «Лондон Лайонс» — 72:89;

«Цедевита-Олимпия» — «Ле-Ман» — 66:84;

ПАОК — «Ратиофарм Ульм» — 87:78;

«Дертона Баскет» — «Бургос» — 89:79;

«Хемниц 99» — «Шлёнск» — 95:67;

«Босна Роял» — «Бахчешехир» — 86:77;

«Бурк» — «Тренто» — 90:79;

«Фрапорт Скайлайнерс» — «Леново Тенерифе» — 94:104;

«Наполи Баскет» — «Тофаш» — 105:101 (ОТ);

«Хапоэль» Иерусалим — «Ригас Зелли» — 100:64;

«Максимо Рома» — «Умана Рейер» 90:79.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре гру