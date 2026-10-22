НБА-2026/2027: результаты матчей на 22 октября

В ночь с 21 на 22 октября продолжился новый сезон регулярного чемпионата НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11 встреч новой кампании-2026/2027.

Результаты матчей НБА-2026/2027 на 22 октября 2026 года:

«Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс» — 125:132;

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 128:116;

«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 103:110;

«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 106:131;

«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 135:92;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 120:123;

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 123:103;

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 128:110;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 127:105;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 124:83;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 121:96.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 продлится до 11 апреля 2027 года.

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