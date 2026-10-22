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Единая лига: расписание матчей 22 октября

Единая лига: расписание матчей 22 октября
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В четверг, 22 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Баскетбол. Единая лига. Расписание матчей на 22 октября (время московское):

19:00 – УНИКС (Казань) – МБА (Москва).

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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