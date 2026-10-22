Евролига: расписание матчей на 22 октября

В четверг, 22 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится второй игровой день 7-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Баскетбол. Евролига – 2026/2027. Расписание матчей на 21 октября (время московское):

20:30 – «Анадолу Эфес» (Стамбул) — «Бешикташ» (Стамбул);

21:00 – «Бавария» (Мюнхен) – «Дубай» (Дубай);

21:05 – «Маккаби Т-А» (Тель-Авив) – «Реал Мадрид» (Испания);

21:15 – «Панатинаикос» (Афины) – «Баскония» (Витория);

21:30 – «Олимпия» (Милан) – «Барселона» (Барселона);

21:45 – «Партизан» (Белград) – «Црвена Звезда» (Белград).

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов.