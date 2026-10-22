В «Голден Стэйт» начали искать варианты обмена Порзингиса — Чарания

Менеджмент баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» начал прорабатывать варианты обмена 31-летнего латвийского центрового Кристапса Порзингиса, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, сам баскетболист сейчас серьёзно задумывается о своём будущем в спорте на фоне рецидивов симптомов аутоиммунного заболевания — постурального ортостатического тахикардитического синдрома (POTS). Это состояние, при котором переход из положения лёжа в положение стоя вызывает значительное увеличение частоты сердечных сокращений.

В прошедшем сезоне Порзингис принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 16,7 очка, 5,2 подбора и 2,5 передачи за игру.