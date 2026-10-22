Дрэймонд Грин: Лука Дончич никогда не станет MVP НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич не сможет получить награду самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лука никогда не станет MVP НБА. Этот сезон — последний, в котором у него ещё есть шанс получить награду. Если Лука будет набирать в среднем 34 очка за матч, люди просто скажут: «Ну да, конечно, Лука набирает 34 очка за игру», — сказал Дрэймонд в своём подкасте.

Ранее Дончич обратился к болельщикам «Лос-Анджелеса» перед стартом сезона НБА-2026/2027.

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