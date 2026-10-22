15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин: Лука Дончич никогда не станет MVP НБА

Дрэймонд Грин: Лука Дончич никогда не станет MVP НБА
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич не сможет получить награду самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лука никогда не станет MVP НБА. Этот сезон — последний, в котором у него ещё есть шанс получить награду. Если Лука будет набирать в среднем 34 очка за матч, люди просто скажут: «Ну да, конечно, Лука набирает 34 очка за игру», — сказал Дрэймонд в своём подкасте.

Ранее Дончич обратился к болельщикам «Лос-Анджелеса» перед стартом сезона НБА-2026/2027.

Материалы по теме
Лука Дончич обратился к болельщикам «Лейкерс» перед стартом сезона НБА-2026/2027

Главные спортивные новости минувшего дня: