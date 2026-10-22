Эксперт указал на главную проблему «Бруклина» в вопросе развития Егора Дёмина

Известный американский эксперт Билли Рейнхардт высказался о сложностях, с которыми команда НБА «Бруклин Нетс» может столкнуться в нынешнем сезоне. Как считает аналитик, клубу предстоит найти баланс между развитием молодых разыгрывающих Егора Дёмина и Майкела Брауна и стремлением добиваться результатов с Майклом Портером и Джулиусом Рэндлом.

«Самой сложной задачей для «Бруклина» в этом году будет найти баланс между развитием Майкела Брауна и Егора Дёмина, а также их игровым временем — и необходимостью в значительной степени полагаться на Майкла Портера и Джулиуса Рэндла, чтобы команда могла бороться за победы.

Сейчас вокруг Брауна и Дёмина нет необходимой оборонительной структуры, которая помогла бы им и позволила команде показывать конкурентоспособный баскетбол. «Бруклину» приходится полагаться на Портера и Рэндла, но оба они не сильны в защите. В то же время Портеру и Рэндлу нужны рядом энергичные игроки, способные хорошо обороняться. Найти правильный баланс будет непросто», — написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.