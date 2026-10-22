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Дрэймонд Грин объяснил, почему Джейсон Тейтум едва ли станет MVP НБА

Дрэймонд Грин объяснил, почему Джейсон Тейтум едва ли станет MVP НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум может столкнуться с проблемой привыкания публики к своей результативности. Как считает Грин, даже выдающаяся статистика форварда уже не вызовет такого впечатления, как аналогичные показатели других баскетболистов.

«Джейсон может набирать в среднем 30 очков за матч, но многие просто скажут: «Да, мы знаем, что он способен набирать по 30 очков». И Тейтум, и Дончич могут завершить сезон со средними показателями в 30 очков, 11 подборов и восемь передач, но это не произведёт такого же впечатления, как если бы подобную статистику показывал кто-то другой. Люди просто устают от этого», — сказал Грин в своём подкасте.

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