Греческая прокуратура задержала арбитра Евролиги в рамках расследования о взяточничестве

Арбитр Евролиги Василики Царуха задержана греческой прокуратурой в рамках расследования по делу о взяточничестве и договорных матчах, сообщает издание Gazzetta.gr.

По информации ресурса, Царуха была арестована вчера, 21 октября, в Афинах, куда прилетела после работы на матче Еврокубка. В связи с инцидентом пресс-служба Евролиги опубликовала заявление.

«Арбитр Василики Царуха отстранена от работы во всех соревнованиях Евролиги до завершения внутреннего расследования и расследования Евролиги», — говорится в сообщении.

Также в список подозреваемых попали два арбитра чемпионата Греции — Петрос Папапетру и Илиас Коромилас.