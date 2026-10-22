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Греческая прокуратура задержала арбитра Евролиги в рамках расследования о взяточничестве

Греческая прокуратура задержала арбитра Евролиги в рамках расследования о взяточничестве
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Арбитр Евролиги Василики Царуха задержана греческой прокуратурой в рамках расследования по делу о взяточничестве и договорных матчах, сообщает издание Gazzetta.gr.

По информации ресурса, Царуха была арестована вчера, 21 октября, в Афинах, куда прилетела после работы на матче Еврокубка. В связи с инцидентом пресс-служба Евролиги опубликовала заявление.

«Арбитр Василики Царуха отстранена от работы во всех соревнованиях Евролиги до завершения внутреннего расследования и расследования Евролиги», — говорится в сообщении.

Также в список подозреваемых попали два арбитра чемпионата Греции — Петрос Папапетру и Илиас Коромилас.

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