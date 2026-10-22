15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Непростая головоломка». Стефен Карри высказался о ситуации вокруг Кристапса Порзингиса

«Непростая головоломка». Стефен Карри высказался о ситуации вокруг Кристапса Порзингиса
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался о непростой ситуации вокруг центрового команды Кристапса Порзингиса. Ранее появилась информация, что руководство клуба ищет пути обмена игрока из-за его проблем со здоровьем.

«Это тяжёлая ситуация по разным причинам. Во-первых, для него самого, но также и для нас как для команды, учитывая, что перед стартом сезона у каждого было чёткое представление о нашей игровой модели.

Мы всегда повторяли, что доступность игроков на паркете является важнейшим фактором для нашей команды, особенно с учётом тех парней, которые уже выбыли из строя. Поэтому ни для кого не секрет, что эта позиция под кольцом была крайне важной для нас, в особенности с учётом его уникальных навыков.

Сложно рассуждать об этом, стараясь сохранять человеческое отношение к ситуации, но это действительно непростая головоломка как на текущий момент, так и на будущее. Опять же, у нас было хорошее понимание того, какой именно командой мы должны были стать. Очевидно, теперь нам придётся это преодолевать, но мы бы очень хотели, чтобы он был здесь», – приводит слова Карри Basket News.

Материалы по теме
В «Голден Стэйт» начали искать варианты обмена Порзингиса — Чарания
Материалы по теме
«Голден Стэйт» сделал рискованную ставку. Неудача может обойтись клубу в $ 90 млн!
«Голден Стэйт» сделал рискованную ставку. Неудача может обойтись клубу в $ 90 млн!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android