«Непростая головоломка». Стефен Карри высказался о ситуации вокруг Кристапса Порзингиса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался о непростой ситуации вокруг центрового команды Кристапса Порзингиса. Ранее появилась информация, что руководство клуба ищет пути обмена игрока из-за его проблем со здоровьем.

«Это тяжёлая ситуация по разным причинам. Во-первых, для него самого, но также и для нас как для команды, учитывая, что перед стартом сезона у каждого было чёткое представление о нашей игровой модели.

Мы всегда повторяли, что доступность игроков на паркете является важнейшим фактором для нашей команды, особенно с учётом тех парней, которые уже выбыли из строя. Поэтому ни для кого не секрет, что эта позиция под кольцом была крайне важной для нас, в особенности с учётом его уникальных навыков.

Сложно рассуждать об этом, стараясь сохранять человеческое отношение к ситуации, но это действительно непростая головоломка как на текущий момент, так и на будущее. Опять же, у нас было хорошее понимание того, какой именно командой мы должны были стать. Очевидно, теперь нам придётся это преодолевать, но мы бы очень хотели, чтобы он был здесь», – приводит слова Карри Basket News.