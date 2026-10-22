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Форвард МБА: играть в Казани всегда непросто, но мы хотим вернуться к позитивной динамике

Форвард МБА: играть в Казани всегда непросто, но мы хотим вернуться к позитивной динамике
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Российский форвард ПБК МБА Павел Савков поделился настроем на матч с казанским УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который пройдёт сегодня, 22 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 56
МБА
Москва
УНИКС: Адамс - 16, Маккормак - 15, Брайс - 12, Рейнольдс - 9, Ратэн-Мэйс - 9, Шаманич - 9, Беленицкий - 8, Узинский - 3, Гудумак - 2, Михайловский, Клюев, Коновалов
МБА: Певнев - 16, Хвостов - 13, Савков - 8, Сонько - 5, Пивцайкин - 4, Платунов - 4, Огарков - 4, Чернышев - 2, Малинин, Карпенко, Финаев

«Поражение в Саратове получилось очень болезненным, упустили матч, который контролировали, но сейчас мы думаем только о предстоящей встрече. Главное — мы сделали выводы и сделаем всё, чтобы подобное больше не повторилось. Что касается УНИКСа, это очень сильная команда с высококлассными баскетболистами. Конечно, играть в Казани всегда непросто, но мы хотим возвращаться к позитивной динамике, поэтому сделаем всё, чтобы добиться положительного результата.

На Кубке Кондрашина и Белова нам удалось обыграть казанцев — конечно, это предсезонная игра, и завтрашний матч будет совсем другим, но в плане собственной уверенности та победа может нам помочь. Нужно выходить и показывать качественный баскетбол, избегать невынужденных ошибок», — приводит