Форвард МБА: играть в Казани всегда непросто, но мы хотим вернуться к позитивной динамике

Российский форвард ПБК МБА Павел Савков поделился настроем на матч с казанским УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который пройдёт сегодня, 22 октября.

«Поражение в Саратове получилось очень болезненным, упустили матч, который контролировали, но сейчас мы думаем только о предстоящей встрече. Главное — мы сделали выводы и сделаем всё, чтобы подобное больше не повторилось. Что касается УНИКСа, это очень сильная команда с высококлассными баскетболистами. Конечно, играть в Казани всегда непросто, но мы хотим возвращаться к позитивной динамике, поэтому сделаем всё, чтобы добиться положительного результата.

На Кубке Кондрашина и Белова нам удалось обыграть казанцев — конечно, это предсезонная игра, и завтрашний матч будет совсем другим, но в плане собственной уверенности та победа может нам помочь. Нужно выходить и показывать качественный баскетбол, избегать невынужденных ошибок», — приводит