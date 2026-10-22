Forbes назвал самых высокооплачиваемых игроков НБА, Леброн — четвёртый

Издание Forbes представило список самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027. Возглавил рейтинг четырёхкратный чемпион и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри.
Самые высокооплачиваемые игроки НБА по версии Forbes (топ-10):
1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $203,6 млн;
2. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $104,9 млн;
3. Яннис Адетокунбо («Майами Хит») — $103,5 млн
4. Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс») — $93,9 млн;
5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $87,9 млн;
6. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $86,5 млн;
7. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $70,8 млн;
8. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — $70,8 млн;
9. Девин Букер («Финикс Санз») — $68,1 млн;
10. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $68,0 млн.