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«Мне надо не быть таким робким». Кайри Ирвинг раскритиковал себя после матча с «Хьюстоном»

«Мне надо не быть таким робким». Кайри Ирвинг раскритиковал себя после матча с «Хьюстоном»
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34-летний звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг критично оценил своё выступление в первом официальном матче НБА после вылета на полтора года из-за разрыва передней крестообразной связки.

Кайри вышел на паркет в матче «Далласа» с «Хьюстон Рокетс». Команда Ирвинга проиграла со счётом 110:128. Кайри провёл на площадке 24 минуты и записал на свой счёт 15 очков, четыре подбора и две передачи при четырёх потерях.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2026, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 30, Смит II - 30, Шенгюн - 23, Томпсон - 16, Смарт - 10, Ванвлит - 6, Богданов