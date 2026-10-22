«Мне надо не быть таким робким». Кайри Ирвинг раскритиковал себя после матча с «Хьюстоном»

34-летний звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг критично оценил своё выступление в первом официальном матче НБА после вылета на полтора года из-за разрыва передней крестообразной связки.

Кайри вышел на паркет в матче «Далласа» с «Хьюстон Рокетс». Команда Ирвинга проиграла со счётом 110:128. Кайри провёл на площадке 24 минуты и записал на свой счёт 15 очков, четыре подбора и две передачи при четырёх потерях.