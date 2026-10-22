НБА: расписание игр в ночь на 23 октября

В ночь на 23 октября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоится третий игровой день, в рамках которого поклонники смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Баскетбол. НБА. Расписание матчей на 23 октября (время московское):

2:00 — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд);

4:30 — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Денвер Наггетс» (Денвер).

В сезоне-2026/2027 каждая команда проведёт по 82 матча. По итогам сезона шесть лучших клубов Восточной и Западной конференции напрямую выходят в плей-оф