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НБА: расписание игр в ночь на 23 октября

НБА: расписание игр в ночь на 23 октября
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В ночь на 23 октября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоится третий игровой день, в рамках которого поклонники смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Баскетбол. НБА. Расписание матчей на 23 октября (время московское):

2:00 — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд);
4:30 — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Денвер Наггетс» (Денвер).

В сезоне-2026/2027 каждая команда проведёт по 82 матча. По итогам сезона шесть лучших клубов Восточной и Западной конференции напрямую выходят в плей-оф