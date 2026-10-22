Баскетболиста наказали за участие в схеме доставки наркотиков в тюрьму с помощью дрона

32-летний баскетболист Джошуа Хандем Тирсо душ Сантуш получил 15 месяцев лишения свободы условно за участие в заговоре с целью доставки запрещённых предметов и веществ в британскую тюрьму Уандсворт. Об этом информирует The Sun. Спортсмен, выступавший в Италии за «БК Виесте», помогал организаторам схемы приобрести беспилотник для контрабанды.

По данным источника, первоначально наркотики и мобильные телефоны пытались доставлять в тюрьму с помощью дрона, которым управлял бывший заключённый Тешан Родриго. После того как беспилотник разбился на территории исправительного учре