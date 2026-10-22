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Игрок НБА Тайлер Хирроу обвинил бывшую девушку в создании скандала ради увеличения выплат

Игрок НБА Тайлер Хирроу обвинил бывшую девушку в создании скандала ради увеличения выплат
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Баскетболист «Милуоки Бакс» Тайлер Хирроу в ходе судебного разбирательства с бывшей партнёршей Катей Элиз Генри отрицает отправку «агрессивных» или «неподобающих» сообщений и утверждает, что Генри пытается создать «искусственную драму» в СМИ, чтобы добиться от него дополнительной финансовой поддержки.

«Тайлер Хирроу отрицал отправку «агрессивных» или «неподобающих» сообщений бывшей партнёрше Кате Элиз Генри в ходе продолжающейся судебной тяжбы. По данным TMZ, Хирроу утверждает, что Генри пытается создать «искусственную драму» в медиа, чтобы получить от него больше финансовой поддержки», — говорится в сообщении TMZ.