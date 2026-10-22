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Донован Митчелл заявил, что хочет завершить карьеру в «Кливленде»

Донован Митчелл заявил, что хочет завершить карьеру в «Кливленде»
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Кливленд Кавальерс», и признался, что не представляет себя в форме другой команды.

«Я даже не представляю себя в другой форме. Понимаю, что бизнес есть бизнес. Может возникнуть ситуация, когда мы больше не будем претендовать на победу, и тогда придётся принимать соответствующие решения.

Смысл моего продления в том, чтобы остаться здесь навсегда. Я должен добиться результата. Мы должны добиться результата. Я не говорю, что продление контракта гарантирует чемпионство. Но это наша цель. Ради этого я просыпаюсь каждое утро. Не хочу быть где-то ещё. Не могу представ