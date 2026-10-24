Бывшего греческого арбитра заключили под стражу по делу о манипуляциях 49 матчами

Бывший греческий баскетбольный арбитр Петрос Папапетру заключён под стражу в рамках расследования предполагаемых манипуляций результатами 49 баскетбольных матчей. Такое решение 23 октября принял следственный судья по согласованию с прокурором, сообщает Eurohoops.

53-летний Папапетру стал первым из шести задержанных по этому делу, кто предстал перед судьёй. В ходе расследования в его доме обнаружили € 820 тыс. По данным и