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Бывшего греческого арбитра заключили под стражу по делу о манипуляциях 49 матчами

Бывшего греческого арбитра заключили под стражу по делу о манипуляциях 49 матчами
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Бывший греческий баскетбольный арбитр Петрос Папапетру заключён под стражу в рамках расследования предполагаемых манипуляций результатами 49 баскетбольных матчей. Такое решение 23 октября принял следственный судья по согласованию с прокурором, сообщает Eurohoops.

53-летний Папапетру стал первым из шести задержанных по этому делу, кто предстал перед судьёй. В ходе расследования в его доме обнаружили € 820 тыс. По данным и