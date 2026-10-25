Джейсон Кидд: если бы я играл в НБА сейчас, то мог бы доминировать

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также экс главный тренер техасской команды «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд выразил уверенность, что мог бы доминировать в лиге, если бы начал карьеру игрока в данный момент времени.

«Я был бы рад играть в этом поколении. Надеюсь, вы видите, что мы начали возвращаться к физической борьбе без нанесения вреда кому-либо. Но вполне нормально быть физически крепким при оборонительной игре… Если бы я играл сейчас, думаю, мог бы доминировать», — приводит слова Кидда портал Basketball Network.

Кидд был уволен из «Далласа» 20 мая. Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв лишь 12-е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей-офф.