Дрэймонд Грин поддержал Йокича после слов серба о болельщиках, освистывающих свою команду

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поддержал центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, который заявил, что болельщикам не стоит приходить на матчи, если они собираются освистывать собственную команду.

«Зачем вы вообще пришли? Если вы начинаете освистывать нас так быстро, значит, вы на самом деле не на нашей стороне. Вы уже пришли с заранее сложившимся мнением. А если вы изначально настроены против нас, то ваше желание освистывать команду говорит о пессимистичном и негативном отношении. Так что сидите, чёрт возьми, дома. Я согласен с Джокером. И, судя по всему, он говорил совершенно серьёзно. Я слышал, как люди на заднем плане смеялись, пока обсуждали его слова. Но он не шутил. Он был абсолютно серьёзен», — сказал Грин в своём подкасте на YouTube.

Никола Йокич ранее высказался о болельщиках, которые освистывают свою команду, отметив, что таким людям лучше оставаться дома.