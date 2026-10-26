В понедельник, 26 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждал один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига. Результаты матчей 26 октября:

«Зенит» — «Енисей» — 94:86 ОТ.

После этого матча в активе «Зенита» пять побед в семи играх.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.