Дуэйн Уэйд: хочу, чтобы Адетокунбо сказал Адебайо, что теперь это его шоу

Бывший игрок «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд считает, что звезда команды Бэм Адебайо должен уступить лидерство перешедшему в неё Яннису Адетокунбо.

«Меня действительно беспокоит, чья это команда и каковы роли. Нужно, чтобы Яннис сразу же почувствовал себя комфортно и убедился, что может быть Яннисом на 100%.

Я хочу, чтобы Яннис сказал: «Эй, Бэм, я беру всё на себя. Это моё шоу, я позабочусь о том, чтобы все были сытыми». Как по мне, в этом году Бэму нужно сосредоточиться на том, чтобы стать более универсальным игроком, а не на том, чтобы наб