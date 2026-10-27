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Грин — о прогрессе новичка «Уорриорз»: он тут же применяет мои знания на практике

Грин — о прогрессе новичка «Уорриорз»: он тут же применяет мои знания на практике
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил прогресс новичка Якселя Лендерборга и рассказал, как помогает ему осваиваться в НБА.

«Он определённо становится лучше с каждым днём. Это невероятно радует, потому что ему ещё столько всего предстоит узнать. Он очень многого не знает. После прошлой игры я сказал ему: если в какой-то момент почувствуешь, что я слишком много тебе говорю, можешь прямо сказать: «Не сейчас, я не хочу это слу