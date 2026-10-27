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«Шарлотт» выведет из обращения номер самого низкого баскетболиста в истории НБА — Чарания

«Шарлотт» выведет из обращения номер самого низкого баскетболиста в истории НБА — Чарания
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» приняло решение вывести из обращения первый игровой номер, под которым выступал американский разыгрывающий и самый низкий игрок в истории лиги Маггси Богз, о чём сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«11 февраля «Шарлотт Хорнетс» выведет из обращения джерси №1 Маггси Богза, самого низкорослого игрока в истории НБА — его рост составлял 5 футов 3 дюйма (160 см).

Богз провёл 10 из 14 сезонов в НБА в «Шарлотт» (1988-1998) и является лидером франшизы по результативным передачам, перехватам и игровому времени», — написал Чарания в социальной сети Х.

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