15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Малик Бизли признал себя виновным в связи с обвинениями о незаконных ставках — Воркунов

Малик Бизли признал себя виновным в связи с обвинениями о незаконных ставках — Воркунов
Комментарии

29-летний американский профессиональный баскетболист Малик Бизли, играющий на позиции атакующего защитника, признал себя виновным в связи с обвинениями по делу об азартных играх, расследуемом ФБР, о чём сообщил журналист Майк Воркунов.

«Малик Бизли, ветеран НБА, согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям, выдвинутым в рамках расследования Министерства юстиции по делу о незаконных ставках на спорт, сообщил его адвокат изданию The Athletic. Он выступит с заявлением 9 декабря в Бруклине», — написал Воркунов в социальной сети Х.

После появления обвинений в свой адрес Бизли покинул НБА.

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
Малик Бизли покинул НБА после ставочного скандала. Теперь его начальник — музыкант Малик Бизли покинул НБА после ставочного скандала. Теперь его начальник — музыкант