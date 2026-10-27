Малик Бизли признал себя виновным в связи с обвинениями о незаконных ставках — Воркунов

29-летний американский профессиональный баскетболист Малик Бизли, играющий на позиции атакующего защитника, признал себя виновным в связи с обвинениями по делу об азартных играх, расследуемом ФБР, о чём сообщил журналист Майк Воркунов.

«Малик Бизли, ветеран НБА, согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям, выдвинутым в рамках расследования Министерства юстиции по делу о незаконных ставках на спорт, сообщил его адвокат изданию The Athletic. Он выступит с заявлением 9 декабря в Бруклине», — написал Воркунов в социальной сети Х.

После появления обвинений в свой адрес Бизли покинул НБА.