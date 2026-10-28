«Бавария» потерпела третье кряду поражение в Евролиге, уступив «Барселоне» Секулича

Во вторник, 27 октября, на стадионе «БМВ Парк» состоялся очередной матч регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Евролиги, в котором «Бавария» принимала гостей из Испании — «Барселону». Мюнхенские баскетболисты со счётом 84:88 (17:21, 25:20, 19:23, 23:24) уступили гостям из Каталонии и потерпели третье поражение кряду.

В составе хозяев отличился литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис — 17 очков, семь передач, три перехвата и о