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Бавария — Барселона, результат матча 27 октября 2026, счет 84:88, Евролига-2026/2027

«Бавария» потерпела третье кряду поражение в Евролиге, уступив «Барселоне» Секулича
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Во вторник, 27 октября, на стадионе «БМВ Парк» состоялся очередной матч регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Евролиги, в котором «Бавария» принимала гостей из Испании — «Барселону». Мюнхенские баскетболисты со счётом 84:88 (17:21, 25:20, 19:23, 23:24) уступили гостям из Каталонии и потерпели третье поражение кряду.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
27 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
84 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Норрис, Да Силва, Боучэмп, Вашингтон, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Йокубайтис, Тиман, Уайли
Барселона: Пантер, Гибсон, Мартин, Умуде, Робинсон, Брисуэла, Нкамхуа, Нуньес, Эвбуомван, Бальцеровски, Минайя, Небо

В составе хозяев отличился литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис — 17 очков, семь передач, три перехвата и о