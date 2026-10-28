15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок-2026/2027: результаты на 27 октября, календарь, таблица

Еврокубок: результаты на 27 октября
Комментарии

Во вторник, 27 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола посмотрели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Расписание встреч Еврокубка на 27 октября:

«Бахчешехир» — ПАОК — 84:81;
«Лиеткабелис» — «Ратиофарм Ульм» — 68:86;
«Балкан» — «Манреза» — 65:76;
«Фрапорт Скайлайнерс» — У-БТ — 113:97;
«Тренто» — «Будучность» — 94:92.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.

Календарь Еврокубка сезона-2026/2027
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2026/2027
Читайте далее:
«Бавария» потерпела третье кряду поражение в Евролиге, уступив «Барселоне» Секулича