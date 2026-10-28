Еврокубок: результаты на 27 октября

Во вторник, 27 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола посмотрели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Расписание встреч Еврокубка на 27 октября:

«Бахчешехир» — ПАОК — 84:81;

«Лиеткабелис» — «Ратиофарм Ульм» — 68:86;

«Балкан» — «Манреза» — 65:76;

«Фрапорт Скайлайнерс» — У-БТ — 113:97;

«Тренто» — «Будучность» — 94:92.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.