«Баскония» Перасовича проиграла «Реалу» в Евролиге и потерпела пятое поражение подряд

В ночь с 27 на 28 октября на стадионе «Фернандо Буэса» в городе Витория-Гастейс завершился очередной матч регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Евролиги, в котором «Баскония» принимала гостей из Мадрида — «Реал». Баски со счётом 86:104 (19:30, 27:23, 23:26, 17:22) уступили гостям из столицы Испании и потерпели пятое поражение подряд.

В составе «Басконии» отличился канадский защитник Эй Джей Лоусон — 17 очков, шесть подборов, одна передача, один перехва