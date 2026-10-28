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Баскония — Реал Мадрид, результат матча 27 октября 2026, счет 86:104, Евролига-2026/2027

«Баскония» Перасовича проиграла «Реалу» в Евролиге и потерпела пятое поражение подряд
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В ночь с 27 на 28 октября на стадионе «Фернандо Буэса» в городе Витория-Гастейс завершился очередной матч регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Евролиги, в котором «Баскония» принимала гостей из Мадрида — «Реал». Баски со счётом 86:104 (19:30, 27:23, 23:26, 17:22) уступили гостям из столицы Испании и потерпели пятое поражение подряд.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
27 октября 2026, вторник. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
86 : 104
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Лоусон, Симмонс, Стюарт, Йоксимович, Спаньоло, Соуза, Бо, De Souza, Сантос, Фриш, Фарид
Реал Мадрид: Шульга, Луваву-Кабарро, Прадилья, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Маледон, Янтунен, Тавареш, Фелис, Джонс

В составе «Басконии» отличился канадский защитник Эй Джей Лоусон — 17 очков, шесть подборов, одна передача, один перехва