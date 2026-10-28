Евролига: результаты матчей на 27 октября
В ночь с 27 на 28 октября в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 завершился второй игровой день 5-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей на 27 октября:
«Дубай» — «Париж» — 93:99;
«Бавария» — «Барселона» — 84:88;
«Црвена Звезда» — «Маккаби» Тель-Авив — 100:78;
«Панатинаикос» — «Олимпия» Милан — 80:75;
«Валенсия» — «Фенербахче» — 86:78;
«Баскония» — «Реал» Мадрид — 86:104.
Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов.
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