В ночь с 27 на 28 октября в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 завершился второй игровой день 5-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 27 октября:

«Дубай» — «Париж» — 93:99;

«Бавария» — «Барселона» — 84:88;

«Црвена Звезда» — «Маккаби» Тель-Авив — 100:78;

«Панатинаикос» — «Олимпия» Милан — 80:75;

«Валенсия» — «Фенербахче» — 86:78;

«Баскония» — «Реал» Мадрид — 86:104.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов.