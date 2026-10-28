Звезда НБА Эдвардс в суде обвинил бывшую в трате алиментов на сына на азартные игры

Звёздный баскетболист «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил в суде об опасениях, что его бывшая девушка Александрия Десрош потратит полученные от него алименты на азартные игры в интернете, сообщает TMZ.

По информации источника, Эдвардс сообщил суду, что Александрия свидетельствовала, что играла в азартные игры десятки раз в месяц в течение 2025 года, одновременно заявляя, что алиментов от Энтони было недостаточно. Также баскетболист утверждал, что девушка скрыла информацию о доходах, включая чаевые со второй работы, и завысила расходы, связанные с ребёнком.

Ранее Эдвардс должен был по предписанию выплачивать $ 14 тыс. ежемесячно, но теперь он опасается, что они будут потрачены на азартные игры. Спортсмен попросил о создании трастового фонда для перевода средств с назначением управляющего финансами.

В своём ответе Александрия пренебрежительно отнеслась к просьбе Эдвардса, заявив, что тот не добивался права