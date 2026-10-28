Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс пропустит из-за травмы до двух месяцев — Чарания

Звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс будет вынужден перенести артроскопическую процедуру на травмированном правом колене и пропустит до двух месяцев, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Свой последний на текущий момент матч Эдвардс сыграл 27 октября, «Миннесота» с ним в составе уступила «Кливленд Кавальерс» в овертайме 125:127. Энтони провёл на площадке 41 минуту 9 секунд, набрав 47 очков, став самым результативным в составе своей команды.