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Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс пропустит из-за травмы до двух месяцев — Чарания

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс пропустит из-за травмы до двух месяцев — Чарания
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Звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс будет вынужден перенести артроскопическую процедуру на травмированном правом колене и пропустит до двух месяцев, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Свой последний на текущий момент матч Эдвардс сыграл 27 октября, «Миннесота» с ним в составе уступила «Кливленд Кавальерс» в овертайме 125:127. Энтони провёл на площадке 41 минуту 9 секунд, набрав 47 очков, став самым результативным в составе своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2026, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс