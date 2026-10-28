НБА-2026/2027: результаты матчей на 28 октября

В ночь на 28 октября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники смогли посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НБА-2026/2027 на 28 октября 2026 года:

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 125:124 ОТ;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 130:103;

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:97;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:136.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 продлится до 11 апреля 2027 года.