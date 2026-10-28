УГМК в шестой раз стал победителем женского Суперкубка России по баскетболу

Сегодня, 28 октября, состоялся финальный матч женского Суперкубка России по баскетболу между екатеринбургским УГМК и курским клубом «Динамо». Встреча завершилась со счётом 77:66 (25:12, 18:18, 15:25, 19:11) в пользу УГМК. Таким образом, екатеринбургский коллектив стал победителем Суперкубка в шестой раз подряд.

Самым результативным игроком в составе клуба из Екатеринбурга стала центровая Мария Клюндикова (Вадеева). Она набрала 15 очков, сделала восемь подборов, отдала семь передач, а также совершила один перехват и один блок-шот.