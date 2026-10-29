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Йокич достиг отметки в 200 трипл-даблов и стал вторым в истории. До рекорда осталось 10

Йокич достиг отметки в 200 трипл-даблов и стал вторым в истории. До рекорда осталось 10
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич достиг отметки в 200 трипл-даблов за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
91 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Фирс - 11, Куин - 11, Мюррей - 10, Бей - 9, Мёрфи - 6, Маткович - 5, Матурин - 5, Джонс - 4, Джордан - 3, Пул - 2, Уотфорд, Макгауэнс, Риз, Джонсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 23, Йокич - 21, Браун - 15, Гордон - 15, Бразиле - 11, Багли - 8, Дерозан - 6, Джонс - 5, Уитмор, Нембард, Хопкинс, Холмс, Ннаджи

В историческом рейтинге по этому показателю он занимает второе место, уступая только Расселлу Уэстбруку, у которого 209 таких матчей.

Юбилейное достижение Йокич оформил в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс», записав на свой счёт 21 очко, 13 подборов и 10 результативных передач. Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 104:91.

В тройку лидеров по количеству трипл-даблов также входит Оскар Робертсон — 181.