Йокич достиг отметки в 200 трипл-даблов и стал вторым в истории. До рекорда осталось 10

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич достиг отметки в 200 трипл-даблов за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В историческом рейтинге по этому показателю он занимает второе место, уступая только Расселлу Уэстбруку, у которого 209 таких матчей.

Юбилейное достижение Йокич оформил в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс», записав на свой счёт 21 очко, 13 подборов и 10 результативных передач. Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 104:91.

В тройку лидеров по количеству трипл-даблов также входит Оскар Робертсон — 181.