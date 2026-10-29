36-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Юту»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 117:111.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 36 очков, 14 подборов и пяти передач.

Лучшую результативность у «Юты» сегодня показал американский разыгрывающий Кейонте Джордж, у которого 31 очко, четыре подбора и три передачи.

В следующем матче «Юта» примет «Портленд», а «Спёрс» на своей площад