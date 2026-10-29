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Юта Джаз — Сан Антонио Спёрс, результат матча 29 октября 2026, счет 111:117, овертайм, регулярный чемпионат НБА

36-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Юту»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 117:111.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2026, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 117
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Джордж - 31, Бэйли - 19, Питерсон - 18, Сенсабо - 16, Бамба - 8, Кольер - 7, Окоги - 5, Михайлюк - 3, Грин - 2, Хэйс - 2, Филиповски, Брэдли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 36, Васселл - 21, Фокс - 14, Касл - 14, Харпер - 13, Джонсон - 9, Шампани - 6, Брайант - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Рид, Джонс-Гарсия, Барнс

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 36 очков, 14 подборов и пяти передач.

Лучшую результативность у «Юты» сегодня показал американский разыгрывающий Кейонте Джордж, у которого 31 очко, четыре подбора и три передачи.

В следующем матче «Юта» примет «Портленд», а «Спёрс» на своей площад