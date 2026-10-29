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Новичок «Чикаго» начал карьеру в НБА с серии, это прежде удавалось лишь трём легендам

Новичок «Чикаго» начал карьеру в НБА с серии, это прежде удавалось лишь трём легендам
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20-летний американский форвард «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон повторил статистическое достижение легендарных баскетболистов Майкла Джордана, Дэвида Робинсона и Патрика Юинга на старте карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщил журналист Кей Си Джонсон в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2026, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
127 : 133
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Пауэлл - 30, Уилсон - 20, Бузелис - 17, Смит - 17, Джонс - 11, Гидди - 10, Миллер - 10, Окоро - 7, Эссенг - 3, Хилд - 2, Суэйн, Коллинс, Хоукинс, Селлерс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Ануноби - 23, Таунс - 19, Кларксон - 18, Шамет - 14, Колек - 9, Драммонд - 4, Макбрайд - 3, Бриджес - 3, Харт - 2, Дадье, Маккаллар, Акинс, Уайзмен, Диавара

Уилсон стал четвёртым новичком в истории лиги, который в каждом из первых пяти матчей набирал не менее 15 очков, а также совершал как