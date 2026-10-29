Новичок «Чикаго» начал карьеру в НБА с серии, это прежде удавалось лишь трём легендам

20-летний американский форвард «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон повторил статистическое достижение легендарных баскетболистов Майкла Джордана, Дэвида Робинсона и Патрика Юинга на старте карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщил журналист Кей Си Джонсон в социальной сети X.

Уилсон стал четвёртым новичком в истории лиги, который в каждом из первых пяти матчей набирал не менее 15 очков, а также совершал как