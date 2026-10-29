«Лейкерс» без Луки Дончича обыграл «Клипперс» в НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Ингливуде, США, на стадионе «Интьют Доум» и закончилась победой гостей со счётом 103:87.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Квентин Граймс, у которого 23 очка, пять подборов и четыре передачи.

Лучшую результативность у «Клипперс» сегодня показал новичок Китон Уоглер, на счету которого 21 очко, четыре подбора и два