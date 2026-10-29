Вембаньяма стал вторым игроком сезона-2026/2027 НБА с редким сочетанием пяти показателей

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 36 очков и помог своей команде обыграть «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА — 2026/2027. Встреча, состоявшаяся в ночь на 29 октября в Солт-Лейк-Сити, завершилась в овертайме со счётом 117:111.

На счету Виктора также 14 подборов, пять результативных передач, по два перехвата и блок-шота. Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Вембаньяма стал вторым баскетболистом в нынешнем сезоне, которому удалось провести матч с как минимум 35 очками, 10 подборами, пятью передачами, двум