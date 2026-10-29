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Вембаньяма стал вторым игроком сезона-2026/2027 НБА с редким сочетанием пяти показателей

Вембаньяма стал вторым игроком сезона-2026/2027 НБА с редким сочетанием пяти показателей
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 36 очков и помог своей команде обыграть «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА — 2026/2027. Встреча, состоявшаяся в ночь на 29 октября в Солт-Лейк-Сити, завершилась в овертайме со счётом 117:111.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2026, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 117
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Джордж - 31, Бэйли - 19, Питерсон - 18, Сенсабо - 16, Бамба - 8, Кольер - 7, Окоги - 5, Михайлюк - 3, Грин - 2, Хэйс - 2, Филиповски, Брэдли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 36, Васселл - 21, Фокс - 14, Касл - 14, Харпер - 13, Джонсон - 9, Шампани - 6, Брайант - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Рид, Джонс-Гарсия, Барнс

На счету Виктора также 14 подборов, пять результативных передач, по два перехвата и блок-шота. Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Вембаньяма стал вторым баскетболистом в нынешнем сезоне, которому удалось провести матч с как минимум 35 очками, 10 подборами, пятью передачами, двум