В НБА впервые за 30 лет команда допустила 94 потери в первых четырёх матчах сезона

«Лос-Анджелес Клипперс» совершил 94 потери в первых четырёх матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027. Это худший показатель среди всех команд лиги на таком отрезке со старта сезона с 1996 года. Об этом сообщил журналист Томер Азарли в социальной сети X.

Тогда «Нью-Джерси Нетс» допустил 96 потерь за четыре стартовые встречи. В среднем «Клипперс» теряют мяч 23,5 раза за игру. Антирекорд НБА на данном отрезке принадлежит «Финикс Санз» — 122 потери в первых четырёх матчах чемпионата.

Отметим, в одной из этих встреч — с «Оклахома-Сити Тандер» — баскетболисты «Клипперс» совершили 26 потерь. Соперник набрал после них 38 очков и одержал победу со счётом 108:101. При этом калифорнийцы реализовали 15 трёхочковых против восьми у «