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В НБА впервые за 30 лет команда допустила 94 потери в первых четырёх матчах сезона

В НБА впервые за 30 лет команда допустила 94 потери в первых четырёх матчах сезона
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«Лос-Анджелес Клипперс» совершил 94 потери в первых четырёх матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027. Это худший показатель среди всех команд лиги на таком отрезке со старта сезона с 1996 года. Об этом сообщил журналист Томер Азарли в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2026, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
87 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Уоглер - 21, Джонс - 15, Гарлэнд - 14, Сандерс - 9, Данн - 5, Дик - 5, Миллер - 4, Джексон - 4, Пикетт - 4, Лопес - 2, Мартинелли - 2, Кристи - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Граймс - 23, Секстон - 21, Ривз - 16, Тайбулл - 15, Мамукелашвили - 13, Кесслер - 11, Харди - 2, Ларэвиа - 2, Вандербилт, Джеймс, Маньон, Окереке, Луни

Тогда «Нью-Джерси Нетс» допустил 96 потерь за четыре стартовые встречи. В среднем «Клипперс» теряют мяч 23,5 раза за игру. Антирекорд НБА на данном отрезке принадлежит «Финикс Санз» — 122 потери в первых четырёх матчах чемпионата.

Отметим, в одной из этих встреч — с «Оклахома-Сити Тандер» — баскетболисты «Клипперс» совершили 26 потерь. Соперник набрал после них 38 очков и одержал победу со счётом 108:101. При этом калифорнийцы реализовали 15 трёхочковых против восьми у «