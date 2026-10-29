«Оклахома» сообщила о состоянии Уильямса после тяжёлой травмы в матче с «Клипперс»

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс может вернуться на площадку в плей-офф НБА — 2027. Клуб сообщил, что баскетболист успешно перенёс операцию на левой ноге, а его состояние повторно оценят до завершения регулярного чемпионата сезона-2026/2027. При этом конкретные сроки возвращения игрока пока не определены.

«Уильямс пройдёт повторное обследование до окончания регулярного чемпионата — 2026/2027», — говорится в сообщении «Тандер».

Операция потребовалась из-за перелома левой малоберцовой кости и повреждения связок голеностопа после перелома и вывиха.

Напомним, Джейлен получил травму в четвёртой четверти матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101). После контакта с Крисом Данном при попытке данка Уильямс неудачно приземлился на левую ногу. Баскетболиста увезли с площадки на носилках. В нынешнем сезоне он успел принять участие лишь в трёх встречах.